Эпический пенальти в матче УПЛ: дикое невезение игроков "Вереса" (видео)
13:58, 31 июля 2017Футбол
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Курьезный 11-метровый во вчерашнем поединке между "Олимпиком" и "Вересом" взорвал интернет.
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Во вчерашнем матче 3-го тура украинской Премьер-лиги между "Олимпиком" и "Вересом" (0:0) игроки гостей имели великолепный шанс добыть победу буквально за минуту до конца встречи.
Читайте также"Олимпик" и "Верес" провели очередной матч без голов в УПЛВ ворота хозяев был назначен пенальти, который взялся исполнять Руслан Степанюк. Футболист "Вереса" пробил в штангу, но и на этом нефарт для ровенчан не исчерпался. Партнер Степанюка на добивании расстреливал ворота в упор, но угодил уже в другую стойку.
Счет так и не был открыт.
Олімпік - Верес - 0:0. Епічний пенальті у виконанні Вереса
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