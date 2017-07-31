Эпический пенальти в матче УПЛ: дикое невезение игроков "Вереса" (видео)

Во вчерашнем матче 3-го тура украинской Премьер-лиги между "Олимпиком" и "Вересом" (0:0) игроки гостей имели великолепный шанс добыть победу буквально за минуту до конца встречи.

Читайте также"Олимпик" и "Верес" провели очередной матч без голов в УПЛВ ворота хозяев был назначен пенальти, который взялся исполнять Руслан Степанюк. Футболист "Вереса" пробил в штангу, но и на этом нефарт для ровенчан не исчерпался. Партнер Степанюка на добивании расстреливал ворота в упор, но угодил уже в другую стойку.

Счет так и не был открыт.