В Мариуполе призвали президента "Динамо" быть мужиком

Болельщики футбольного клуба "Мариуполь" обратились к киевскому "Динамо" и его президенту Игорю Суркису.

Напомним, "бело-синие" не хотят ехать в Мариуполь без официальных письменных подтверждений относительно обеспечения им безопасности в прифронтовом городе.

Как сообщает "ТСН Проспорт", во время матча 3-го тура "Мариуполь" – "Черноморец" на стадионе "Ильичевец" фанаты мариупольцев вывесили баннер с надписью - "Динамо", не бойся, приезжай". А также плакат - "Суркис, будь мужиком".

Интересно, что на игру с одесситами пришли 8750 зрителей – это лучший показатель тура.

В Мариуполе уже состоялись два матча Премьер-лиги. Тем временем президент ФФУ Андрей Павелко пригрозил "Динамо" техническим поражением со счетом 0:3 за отказ ехать на матч в Мариуполь.

Поединок должен состояться ориентировочно 26 августа.