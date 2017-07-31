Завтра Неймар пройдет медобследование для перехода в "ПСЖ"

25-летний бразилец Неймар все ближе к одному из самых громких трансферов за историю футбола.

Форвард "Барселоны" во вторник пройдет медобследование для перехода в "ПСЖ". Процедура состоится в столице Катара Дохе, сообщает газета Marca. Там же Неймар проведет встречу с президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хеллайфи.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" готов заплатить за футболиста 222 миллиона евро, что станет новым трансферным рекордом.