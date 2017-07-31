Завтра Неймар пройдет медобследование для перехода в "ПСЖ"
11:11, 31 июля 2017Футбол
341
Самый дорогой трансфер в истории футбола может быть оформлен на днях.
Неймар все ближе к переходу в "ПСЖ" / Reuters
25-летний бразилец Неймар все ближе к одному из самых громких трансферов за историю футбола.
Форвард "Барселоны" во вторник пройдет медобследование для перехода в "ПСЖ". Процедура состоится в столице Катара Дохе, сообщает газета Marca. Там же Неймар проведет встречу с президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хеллайфи.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" готов заплатить за футболиста 222 миллиона евро, что станет новым трансферным рекордом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter