Завтра Неймар пройдет медобследование для перехода в "ПСЖ"

11:11, 31 июля 2017
Футбол
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Самый дорогой трансфер в истории футбола может быть оформлен на днях.

Неймар все ближе к переходу в

25-летний бразилец Неймар все ближе к одному из самых громких трансферов за историю футбола. 

Форвард "Барселоны" во вторник пройдет медобследование для перехода в "ПСЖ". Процедура состоится в столице Катара Дохе, сообщает газета Marca. Там же Неймар проведет встречу с президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хеллайфи.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" готов заплатить за футболиста 222 миллиона евро, что станет новым трансферным рекордом.

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Теги: #Неймар переходит в ПСЖ#из Барселоны в ПСЖ#рекордный трансфер