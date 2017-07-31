Павелко: Отказ "Динамо" ехать в Мариуполь без официальной причины - это техническое поражение 0:3

Президент ФФУ Андрей Павелко рассказал о возможном наказании для киевского «Динамо», если столичный клуб откажется ехать на матч в Мариуполь.

«Насколько я понимаю, УПЛ и КДК будут принимать решение. Конечно, такой поступок без запрета правоохранительных органов – прямое поражение 0:3. Думаю, это все понимают, в том числе и болельщики «Динамо».

Это уже демарш не только против футбола, но и против целостности Украины. «Тут я буду, а тут не буду» – это уже выборочное правосудие. Правила должны быть едины для всех, без исключений для кого-либо.

Есть регламент, и он будет выполняться. Демарш без официальной причины с запрещающими, а не рекомендационными, письмами – конечно, это поражение», – сказал Павелко в интервью программе «Великий футбол». Цитату приводит сайт Террикон.

Напомним, «Динамо» обратилось к руководству ФФУ и УПЛ с просьбой перенести матч с «Мариуполем» (ориентировочная дата - 26 августа) в другой город.

Министр МВД Арсен Аваков заявил о том, что будет обеспечена безопасность всех матчей Премьер-лиги в Мариуполе.