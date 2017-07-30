"Олимпик" и "Верес" провели очередной матч без голов в УПЛ

Донецкий «Олимпик», который проводит домашние поединки в Киеве на стадионе им. Лобановского, сыграл вничью с ровенским «Вересом».

Матч прошел без забитых голов. Самый реальный шанс открыть счет был на последних минутах у нападающего «Вереса» Руслана Степанюка, который не реализовал пенальти.

Интересно, что «Верес» за три проведенных матча в сезоне еще не забил ни одного гола и также не пропустил – все три раза фиксировались нулевые ничьи.

У «Олимпика» похожая нулевая серия состоит уже из двух матчей. Лишь в первом туре подопечные Романа Санжара сумели добыть победу - 2:0 над «Александрией».