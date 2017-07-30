"Олимпик" и "Верес" провели очередной матч без голов в УПЛ
21:41, 30 июля 2017Футбол
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Обе команды еще не пропускали в нынешнем сезоне.
Артем Кичак сохранил свои ворота сухими, как и его коллега Александр Бандура / dynamo.kiev.ua
Донецкий «Олимпик», который проводит домашние поединки в Киеве на стадионе им. Лобановского, сыграл вничью с ровенским «Вересом».
Матч прошел без забитых голов. Самый реальный шанс открыть счет был на последних минутах у нападающего «Вереса» Руслана Степанюка, который не реализовал пенальти.
Интересно, что «Верес» за три проведенных матча в сезоне еще не забил ни одного гола и также не пропустил – все три раза фиксировались нулевые ничьи.
У «Олимпика» похожая нулевая серия состоит уже из двух матчей. Лишь в первом туре подопечные Романа Санжара сумели добыть победу - 2:0 над «Александрией».
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