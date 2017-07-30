"Александрия" и "Заря" поделили между собой очки в 3-м туре Премьер-лиги

21:22, 30 июля 2017
Футбол
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Обе команды пока не побеждали в этом чемпионате.

В Александрии на стадионе "Ника" местный клуб "Александрия" и луганская "Заря" провели матч 3-го тура УПЛ.

Команды сыграли вничью - 1:1. «Заря» пропустила уже на 7-й минуте, забитым голом в составе хозяев отличился Станислав Кулиш. 

В начале второго тайма Дмитрий Гречишкин сравнял счет, реализовав пенальти. 

Обе команды пока без побед в этом сезоне. Отметим, что и "Александрия", и "Заря" - представители Украины в Лиге Европы.

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Теги: #Александрия против Зари#представители Украины в еврокубках