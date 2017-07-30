"Александрия" и "Заря" поделили между собой очки в 3-м туре Премьер-лиги

В Александрии на стадионе "Ника" местный клуб "Александрия" и луганская "Заря" провели матч 3-го тура УПЛ.

Команды сыграли вничью - 1:1. «Заря» пропустила уже на 7-й минуте, забитым голом в составе хозяев отличился Станислав Кулиш.

В начале второго тайма Дмитрий Гречишкин сравнял счет, реализовав пенальти.

Обе команды пока без побед в этом сезоне. Отметим, что и "Александрия", и "Заря" - представители Украины в Лиге Европы.