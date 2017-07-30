"Мариуполь" разгромил "Черноморец" в 3-м туре Премьер-лиги
18:55, 30 июля 2017Футбол
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Дублем отличился игрок мариупольской команды Сергей Вакуленко.
"Мариуполь" разгромил "Черноморец" / ФК "Мариуполь"
Команда ФК "Мариуполь" на родном стадионе разгромила одесский "Черноморец" со счетом 3:0 в третьем туре украинской Премьер-лиги.
Игра проходила полностью под диктовку новичка высшего дивизиона. Хозяева отличились с пенальти. На 32-й минуте Руслан Фомин заработал 11-метровый, который реализовал Сергей Вакуленко.
В начале второго тайма «Мариуполь» забил еще дважды. Сначала Руслан Фомин на 53-й минуте забил свой первый гол в сезоне после прострела Сергея Болбата, а на 56-й минуте Вакуленко сделал дубль после навеса Вячеслава Чурко.
В итоге - закономерный и заслуженный успех "Мариуполя".
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