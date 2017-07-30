Виктор Цыганков побил историческое достижение Бышовца в "Динамо"

13:32, 30 июля 2017
Футбол
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19-летний игрок стал самым молодым автором хет-трика в 90-летней истории клуба.

Виктор Цыганков побил рекорд Анатолия Бышовца / facebook.com/fcdynamoua

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков установил историческое достижение, став самым молодым футболистом клуба со дня его основания, которому удалось забить три гола в одном матче. Об этом сообщает Динамомания.

Вчера Цыганков сделал хет-трик в игре с «Карпатами» в возрасте 19 лет и 256 дней.

Предыдущим обладателем рекорда был Анатолий Бышовец, который трижды забивал «Черноморцу» 3 августа 1966 года. На тот момент нападающему было 20 лет и 102 дня.

Также Цыганков стал самым молодым автором хет-трика «Динамо» в чемпионате Украины, опередив Гильерме, который забивал «Карпатам» в возрасте 20 лет 206 дней.

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