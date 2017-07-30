"Барселона" и "Реал" устроили искрометный футбол в Майами

"Барселона" под руководством нового тренера Эрнесто Вальверде переиграла "Реал" в феерическом противостоянии в Майами в рамках Международного Кубка чемпионов.

Каталонцы уже к 7-й минуте забили два гола, уничтожив защиту соперника. Первый шедевр исполнил Месси, а затем Ракитич воспользовался ассистом Неймара. "Реал" ответил симметрично и до 36-й минуты сравнял счет, однако решающее слово было за "сине-гранатовыми". Неймар, для которого этот матч может стать последним в "Барсе", навесил на Пике, а тот замкнул ногой.

Команда Вальверде выиграла в основное время все три матча на Международном Кубке чемпионов, следовательно завоевала трофей в Северной и Центральной Америке. Интересно, что "Реал" финишировал последним. Команда Зидана все 3 матча проиграла, пропустив в них 8 голов.

В еще одном матче "Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" - 3:0. Украинец Александр Зинченко, которого сватают в "Наполи", не вышел на поле.

Международный Кубок чемпионов

Барселона – Реал – 3:2

Голы: Месси, 3, Ракитич, 7, Пике, 50 – Ковачич, 14, Асенсио, 36

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 3:0

Голы: Стоунз, 10, Стерлинг, 72, Диас, 90+1