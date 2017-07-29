"Ворскла" обыграла "Зирку" в матче УПЛ

В Полтаве завершился матч 3-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала "Зирку" из Кропивницкого и обыграла соперника, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 2:1.

В середине первого тайма команды обменялись голами. На 21-й минуте гол в свои ворота забил игрок "Зирки" Арман Оганесян. После прострела Ребенока в штрафную мяч от ноги Оганесяна, который боролся с Кадымяном, влетел в ворота. Впрочем, спустя 4 минуты, на 25-й, "Зирка" отыгралась. благодаря точному удару Максима Драченко. После навеса в штрафную защитники неудачно выбили мяч, и Драченко ударом в ближний угол поразил ворот.

Судьба матча решилась в самой концовке, на 84-й минуте, когда гол забил Артур Загорулько. После длинной передачи мяч от головы Качарабы оказался в штрафной у Загорулько, который сильнейшим ударом вколотил его в сетку - 2:1.

Таким образом, "Ворскла" набрала 6 очков и делит 2-4 места со "Сталю" и "Шахтером". у "Зирки", по-прежнему, 2 балла и 8-е место в УПЛ.