"Динамо" разгромило "Карпаты" в матче УПЛ

В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился матч 3-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало львовские "Карпаты" и выиграло со счетом 5:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Киевляне имели преимущество по ходу всей игры.

Счет уже на 8-йй минуте игры открыл Виталий Буяльский. Капитан "Динамо" Ярмоленко справа ворвался в штрафную Карпат и прострелил на линию вратарской, а Виталий Буяльский переправил мяч в ворота.

А во втором тайме в ворота львовян посыпался град голов. На 55-й минуте, после передачи с левого фланга от Томаша Кадара мяч принял Виктор Цыганков и вторым касанием с лёта нанес точный удар - мяч пролетел под рукой у голкипера Мысака. Спустя 3 минуты, на 58-й, киевляне быстрой атакой разорвали оборону "Карпат" и после короткой передачи от Буяльского его партнер по команде Мбокани подсек мяч над вышедшим Мысаком. А спустя еще 4 минуты, на 62-й, после удара Шепелева вратарь львовян в прыжке отбил мяч, но Виктор Цыганков головой спокойно подправил мяч в ворота.

Наконец, на 83-й минуте, после удара Буяльского мяч попал в защитника и завис над вратарской, а Мысак уже упал в угол. Виктору Цыганкову оставалось попасть в пустые ворота - 5:0 уверенная победа киевлян.

Таким образом, "Динамо" одержало третью победу подряд (9 очков из 9 возможных) и уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ. С учетом победы над швейцарским "Янг Бойз" в квалификации Лиги чемпионов, победная серия киевлян составляет 4 матча.