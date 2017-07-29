Ультрас "Стали" планировали сорвать матч УПЛ с "Шахтером"

Активные фанаты "Стали" из Каменского хотели сорвать матч 3-го тура украинской Премьер-лиги против "Шахтера". Об этом в интервью телеканалу Футбол 2 рассказал глава службы безопасности "Стали" Андрей Мороз, сообщает SportArena.

«Информация поступала из разных источников, и мы приняли это все в работу, тщательно готовились к мероприятию. Совместно с полицией и службами стадиона были приняты необходимые меры, и информация о возможном срыве матча подтвердилась», — расказал Мороз.

«В результате нашей работы и досмотра стадиона было найдено и обезврежено более 70 единиц различных пиротехнических средств. Думаю, это было достаточно, чтобы сорвать матч, а заявления звучали не просто так. Считаю, на данный момент мы подготовлены, поэтому матч пройдет в хорошем режиме», - добавил глава СБ.

По словам Мороза, главной причиной недовольства болельщиков является то, что команда третий сезон подряд не играет матчи в родном городе.

«В процессе матча что-то еще может появиться, но мы работаем над этим и все предотвратим. Ультрас высказывают свое недовольство тем, что команда не играет в Каменском, нет своего стадиона, поэтому есть такие разногласия с клубом. Дальше уже этим инцидентом будет заниматься полиция, а мы совместно все задокументировали и будем держать дело на контроле», - заключил Мороз.

Как сообщал УНИАН, матч "Стали" и "Шахтера" завершился со счетом 1:2.