"Шахтер" обыграл "Сталь" в самой концовке матче УПЛ

В Днепре на стадионе "Метеор" завершился стартовый матч 3-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Сталь" из Каменского принимала донецкий "Шахтер" и упустила ничью в самой концовке игры, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 1:2.

Уже на 9-й минуте счет открыли игроки "Стали", когда гол забил Орест Кузык. После длинной передачи Гора Малакяна несогласованно действовали Срна и Пятов, чем воспользовался Кузык, который смог с линии штрафной пробить по воротам, в которых уже не было Пятова. Впрочем, в самой концовке первого тайма, на 45-й минуте, ответный гол забил Тайсон . После передачи Исмаили мяч подхватил Тайсон и четким низовым ударом ударил по воротам.

Судьба матча была решена на 5-й добавленной арбитром минуте матча к основному времени игры. После длинной передачи и скидки Феррейры мяч подхватил Бланко-Лещук, вышел один на один с вратарем и ударил по воротам - 2:1. Уже на 97-й минуте нервы не выдержали у Артур Даниеляна, который получил красную карточку. Игрок "Стали" в штрафной "Шахтера" грубо сыграл против Степаненко. Вторая желтая -карточка и удаление.

Таким образом, у "Стали" осталось 6 очков в турнирной таблице после 3 игр. У "Шахтера" - 7 баллов и лидерство в таблице на данный момент.