Премьер-лига, 3-й тур, "Динамо" - "Карпаты": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" проходит матч 3-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" встречается со львовскими "Карпатами", сообщает официальный сайт турнира.

Встречаются команды, которые занимают 1-е и 10-е места в турнирной таблице. Киевляне выиграли два стартовых поединка чемпионата, в том числе, игру против своего самого главного оппонента в борьбе за золото национального первенства - донецкого "Шахтера".

В свою очередь, у львовян в первых двух турах была одна ничья при одном поражении - 1 очко.

С учетом игры квалификационного раунда Лиги чемпионов против швейарского "Янг Бойз", у "Динамо" уже серия из трех побед подряд. И в предстоящем матче они наверняка не захотят портить себе статистику. Тем более, что уже в среду они проведут повторный матч с "Янг Бойз", от которого будет зависить судьба выхода в плей-офф квалификации.

Матч "Динамо" - "Карпаты" начнется на НСК "Олимпийский" в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".