Матч "Динамо" в 5-м туре Премьер-лиги перенесли из-за плей-офф Лиги чемпионов
14:00, 28 июля 2017Футбол
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Игра киевлян с кропивницкой "Зиркой" состоится 11 августа.
Составители календаря УПЛ пошли "Динамо" на встречу из-за участия команды в Лиге чемпионов / fcdynamo.kiev.ua
Стали известны даты и время начала матчей 5-го тура украинской Премьер-лиги, сообщает SportArena.
11.08 Динамо — Зирка 19:00
12.08 Верес — Заря 17:00
12.08 Сталь — Ворскла 17:00
12.08 Александрия — Шахтер 19:30
13.08 Мариуполь — Карпаты 17:00
13.08 Олимпик — Черноморец 19:30
Киевляне сыграют матч 5-го тура УПЛ в пятницу из-за участия в Лиге чемпионов.
Первый матч 3-го раунда квалификации команда Александра Хацкевича выиграла у швейцарского "Янг Бойз" со счетом 3:1. При условии выхода в следующий этап матч 4-го квалификационного раунда ЛЧ будет назначен на 15 или 16 августа (точная дата определится по ходу жеребьевки).
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