Матч "Динамо" в 5-м туре Премьер-лиги перенесли из-за плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны даты и время начала матчей 5-го тура украинской Премьер-лиги, сообщает SportArena.

11.08 Динамо — Зирка 19:00

12.08 Верес — Заря 17:00

12.08 Сталь — Ворскла 17:00

12.08 Александрия — Шахтер 19:30

13.08 Мариуполь — Карпаты 17:00

13.08 Олимпик — Черноморец 19:30

Киевляне сыграют матч 5-го тура УПЛ в пятницу из-за участия в Лиге чемпионов.

Первый матч 3-го раунда квалификации команда Александра Хацкевича выиграла у швейцарского "Янг Бойз" со счетом 3:1. При условии выхода в следующий этап матч 4-го квалификационного раунда ЛЧ будет назначен на 15 или 16 августа (точная дата определится по ходу жеребьевки).