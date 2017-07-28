Луческу стал одним из претендентов на пост главного тренера сборной Турции

Вопрос с назначением нового главного тренера сборной Турции после отставки Фатиха Терима оказался гораздо сложнее, чем предполагалось ранее, сообщает Команда1 со ссылкой на Fotospor.

По данным источника, все идет к тому, что к матчу отбора ЧМ-2018 с командой Украины (2 сентября, Харьков) сборную Турции будет готовить 51-летний ассистент Терима Мехмет Оздилек.

Читайте такжеРоссийский "Зенит" назвал имя преемника ЛуческуОстается возможность, что оставшиеся четыре поединка турнира у руля команды проведет либо наставник "Бешикташа" Шенол Гюнеш, либо экс-трнерер донецкого "Шахтера" и российского "Зенита" (Санкт-Петербург) Мирча Луческу.

А вот сведения о возможном назначении на пост главного тренера сборной Турции знаменитого французского специалиста Лорана Блана турецкое издание назвало «сплетнями».

Как сообщал УНИАН, накануне пост главного тренера турецкой команды покинул Фатих Терим. В заявлении Федерации футбола Турции подчеркивалось, что увольнение никак не связано с текущими результатами команды, а СМИ несколько дней назад рассказали о драке с участием Терима в одном из курортных городов Турции.