Украина осталась на 9-м месте в рейтинге УЕФА после очередной еврокубковой недели

Союз европейских футбольных ассоциация опубликовал обновленный рейтинг стран в клубных еврокубках по итогам очередной игровой недели, где сборная Украины по-прежнему находится на 9-м месте, сообщает УЕФА.

На счету Украины 34,333 балла.

На минувшей неделе "Динамо" выиграло у швейцарского "Янг Бойз" в квалификации Лиги чемпионов, а в Лиге Европы донецкий "Олимпик" сыграл вничью с греческим ПАОКом (0:0), а "Александрия" - в гостях с румынской "Астрой" (1:1).

Эти результаты принесли стране 1,2 балла в рейтинговую таблицу.

В целом, первая десятка рейтинга выглядит таким образом:

1. Испания – 89,069

2. Германия – 63,427

3. Англия – 61,962

4. Италия – 60,416

5. Франция – 46,665

6. Россия – 42,182

7. Португалия – 39,082

8. Бельгия – 36,900

9. Украина – 34,333

10. Турция – 30,200

Как сообщал УНИАН, ответные матчи 3-го раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы состоятся 3-4 августа.