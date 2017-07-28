Украина осталась на 9-м месте в рейтинге УЕФА после очередной еврокубковой недели
Наши команды суммарно набрали 1,2 балла.
Союз европейских футбольных ассоциация опубликовал обновленный рейтинг стран в клубных еврокубках по итогам очередной игровой недели, где сборная Украины по-прежнему находится на 9-м месте, сообщает УЕФА.
На счету Украины 34,333 балла.
На минувшей неделе "Динамо" выиграло у швейцарского "Янг Бойз" в квалификации Лиги чемпионов, а в Лиге Европы донецкий "Олимпик" сыграл вничью с греческим ПАОКом (0:0), а "Александрия" - в гостях с румынской "Астрой" (1:1).
Эти результаты принесли стране 1,2 балла в рейтинговую таблицу.
В целом, первая десятка рейтинга выглядит таким образом:
1. Испания – 89,069
2. Германия – 63,427
3. Англия – 61,962
4. Италия – 60,416
5. Франция – 46,665
6. Россия – 42,182
7. Португалия – 39,082
8. Бельгия – 36,900
9. Украина – 34,333
10. Турция – 30,200
Как сообщал УНИАН, ответные матчи 3-го раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы состоятся 3-4 августа.