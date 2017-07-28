Станоевич про матч с "Олимпиком: "ПАОК пока не готов играть в тот футбол, какой я хочу"

Главный тренер ПАОКа прокомментировал итог первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «двуглавые орлы» сыграли вничью с «Олимпиком» (1:1), сообщает официальный сайт донецкой команды.

"Результат хороший, но я не удовлетворен картиной игры, которая была далека от той, которую я хочу видеть. Посмотрим, насколько улучшится команда через неделю", - начал тренер ПАОКа.

Читайте такжеИгроки "Олимпика" о матче ЛЕ с ПАОКом: Жаль, что не смогли выиграть"Дело не только в атакующей линии. Я знаю, что нам нужно и говорил с техническим директором в отношении того, какие действия мы должны предпринять. Впрочем, оборона касается не только четырех игроков задней линии, а командной игры в целом, которая начинается спереди. Команда пока не готова играть в тот футбол, какой я хочу. В силу того, что это матч за выход в следующий тур, я хотел обезопасить центр поля. Надеюсь, что скоро мы будем показывать более атакующий футбол. Если бы можно было начать игру сначала, то я бы произвел одну замену", - отметил Станоевич.

Говоря о том, чего он ждет от матча в Греции, наставник заметил: "Жду, что будем играть лучше, агрессивнее, что более мощно начнем и покажем свои сильные стороны. Соперник превосходит нас в физической готовности, поэтому мы должны действовать активнее в нападении".

А говоря о причинах замены украинского легионера Шахова, сказал: "Необходимо было выпускать более атакующего игрока на место игрока оборонительного плана, поэтому мы заменили Шахова на Бисесвара".

Как сообщал УНИАН, "Олимпик" и ПАОК сыграли вничью (1:1) в первом матче 3-го круга квалификации Лиги Европы.