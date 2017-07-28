Игроки "Олимпика" о матче ЛЕ с ПАОКом: Жаль, что не смогли выиграть

Футболисты донецкой команды сразу после окончания первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против ПАОКа (1:1) поделились своими впечатлениями от игры и оценили свои шансы на итоговый успех в этой дуэли, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Андрей Богданов: «Жаль, что не смогли выиграть. Это хороший опыт для нас. ПАОК – маститый оппонент, который превосходит нас в опыте, но по игре у нас было больше шансов на победу. Очень жаль, что мы пропустили. Но будет ответная игра, я уверен, что мы покажем себя с самой лучшей стороны в Греции, будем стараться пройти дальше. Считаю, что ничего не потеряно, наши шансы – 50 на 50. Все решится в Салониках. Хочу отметить поддержку болельщиков, была отличная атмосфера на стадионе. Спасибо тем людям, кто пришел нас поддержать. Жаль, что не удалось их порадовать победой. Но ничего, мы постараемся в следующих матчах подарить им радость. Сейчас все наши мысли о «Вересе», а затем переключимся снова на ПАОК».

Евгений Цымбалюк: «Считаю, что мы провели хорошую игру, каждый выложился на все сто процентов. Конечно, жаль, что не добились победы, но мы теперь знаем своего соперника еще лучше, тем интереснее будет матч в Греции. Уверен, что мы хорошо подготовимся и сможем удивить ПАОК. Было интересно противостоять Шахову, это весьма квалифицированный игрок, настоящий профессионал. У Жени большой опыт, но, считаю, мы справились в центре поля и смогли не дать им сыграть в центре поля».

Сергей Шестаков: «В перерыве нам тренер сказал, что мы хорошо играем, что можно играть с этой командой, бояться ее не стоит. Сказал, что нужно прибавить в атаке, и тогда мы получим положительный результат. Собственно, так и получилось. Смогли сыграть более агрессивно и забить гол. Создали еще массу моментов, но с реализацией в этот вечер у нас не заладилось. В ответном матче будет непросто, ведь ПАОК славится своими болельщиками. Но если мы приложим максимум усилий, то непременно добьемся положительного результата».

Как сообщал УНИАН, накануне "Олимпик" сыграл вничью с ПАОКом в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы.