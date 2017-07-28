Тренер "Александрии" Шаран после матча ЛЕ с "Астрой": Счет 0:0 очень скользкий

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран оценил первую игру своей команды в Лиге Европы сезона 2017/18, сообщает официальный сайт клуба.

"Была тяжелая и равная игра. Мало было голевых моментов, но все равно в первом тайме у нас было преимущество. Второй тайм был равный, но после удаления Басова у наших ворот уже было больше моментов. Поэтому я очень благодарен ребятам за дисциплинированную игру в обороне и самоотдачу, и благодарен нашим болельщикам, которые приехали поддержать, а также руководству клуба", - отметил Шаран.

"Счет 0:0 – это очень скользкий результат, поэтому дома в первую очередь нужно будет забивать", – добавил тренер.

Как сообщал УНИАН, первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Астра" (Румыния) - "Александрия" завершился вничью - 0:0.