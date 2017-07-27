"Астра" и "Александрия" сыграли вничью в первом матче Лиги Европы

В Джурджу (Румыния) завершился первый матч 3-го раунда квалифкации Лиги Европы УЕФА, в котором местная "Астра" принимала "Александрию" и свела игру вничью, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 0:0.

Обе команды имели ряд опасных моментов, но реализовать их так и не смогли. А главным эпизодом игры стало удаление Сергея Басова. На 39-й минуте он получил желтую карточку за то, что возле углового флажка буквально "скосил" оппонента. а на 78-й - красную. Во втором эпизоде Басов сорвал атаку, в середине поля сбив убегавшего соперника.

Ответный матч состоится ровно через неделю, 3 августа, в Украине.

"Александрию" в этом матче устроит победа с любым счетом, а "Астру" - победа или голевая ничья. При счете 0:0 будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.