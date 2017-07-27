Суркис: Вопрос продажи Ярмоленко у нас возникает на протяжении последних трех лет

Президент «Динамо» Игорь Суркис дал комментарий относительно первого матча команды в Лиге чемпионов сезона 2017/18, а также трансферной политики команды, сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).

"У нас происходят определенные изменения – над ними работает Александр Хацкевич и его тренерский штаб. Вы сами их видите: это хорошая оборона и переход от защиты в атаку. Если пропустили, значит, еще есть, над чем работать. Вместо того, чтобы забить еще 2-3 мяча во втором тайме, когда появилось свободное пространство у ворот противника, мы сами пропустили необязательный гол. Естественно, возникло волнение, поскольку ехать на выездной поединок с запасом в один или два мяча – это большая разница, тем более, предстоит играть на искусственном поле. У нас в качестве примера есть прошлогодняя история «Шахтера», когда он дома выиграл 2:0, создав кучу моментов, а в итоге, не прошел дальше. Мы должны смотреть на свою игру, готовиться и быть сконцентрированными в ответном матче с первой до последней минуты. Возможно, этот пропущенный мяч станет лишним напоминанием нашим ребятам о том, что нельзя расслабляться. Верим в нашу команду и в то, что она пройдет в следующий этап Лиги чемпионов", - отметил Суркис.

Читайте такжеЯрмоленко про игру с "Янг Бойз": Стали быстрее доставлять мяч на чужую половину поляА говоря о том, при каких условиях президент столичного клуба готов отпустить лидера команды Ярмоленко, заметил:

"Этот вопрос у нас возникает на протяжении последних трех лет. Я бы не хотел сегодня на него отвечать, не имея конкретного предложения. Если оно поступит в клуб, я его рассмотрю, Андрей будет об этом знать, и если все три стороны устроят условия, я Ярмоленко отпущу, я ему это обещал. Хотя понимаю, что на данный момент он является полноценным капитаном команды и ведущим игроком, который ведет за собой коллектив. Поэтому, естественно, я бы хотел, чтобы Андрей остался. Но, повторюсь, если предложение поступит, я ничего не смогу сделать – я ему дал слово, что отпущу".

"Меняется структура игры команды, нужна сыгранность и такие победы, как сегодня, которые придадут веру в себя, в тренера, в то, что они находятся на правильном пути. Если это будет присутствовать, команда с каждой игрой будет прогрессировать и дарить радость болельщикам, прежде всего, в виде результата и красивой игры", - подытожил прехидент "Динамо".

Как сообщал УНИАН, накануне "Динамо" обыграло швейцарский "Янг Бойз" в первом матче квалификации Лиги чемпионов со счетом 3:1.