Лига Европы: результаты всех матчей 3-го раунда квалификации

Представляем вашему вниманию результаты игр 3-го раунда квалификации второго по значимости еврокубка.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 27 июля. Первые матчи Млада-Болеслав - Скендербеу 2:1 Тракай - Шкендия 2:1 Олимпик Д - ПАОК 1:1 Маккаби Тель-Авив - Паниониос 1:0 Утрехт - Лех 0:0 ПСВ Эйндховен - Осиек 0:1 Краснодар - Люнгбю 2:1 Штурм Грац - Фенербахче 1:2 Эстерсунд - Фола 1:0 АЕК Ларнака - Динамо Минск 2:0 АИК - Брага 1:1 Судува - Сьон 3:0 Ботев - Маритиму 0:0 Динамо Бухарест - Атлетик 1:1 Бней Иегуда - Зенит 0:2 Астра- Александрия 0:0 КС Университатя Крайова - Милан 0:1 Брондбю - Хайдук Сплит 0:0 Арка - Мидтьюлланн 3:2 Гент - Альтах 1:1 Панатинаикос - Габала 1:0 Бордо- Видеотон 2:1 Црвена Звезда - Спарта Прага 2:0 Динамо Загреб - Одд 2:1 Марсель - Остенде 4:2 Абердин - Аполлон Лимасол 2:1 Фрайбург - Домжале 1:0 Эвертон - Ружомберок 1:0 Аустрия Вена - АЕЛ 0:0 Ответные матчи состоятся 3 августа.

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