Лига Европы: результаты всех матчей 3-го раунда квалификации
Представляем вашему вниманию результаты игр 3-го раунда квалификации второго по значимости еврокубка.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд.
27 июля. Первые матчи
Млада-Болеслав - Скендербеу 2:1
Тракай - Шкендия 2:1
Олимпик Д - ПАОК 1:1
Маккаби Тель-Авив - Паниониос 1:0
Утрехт - Лех 0:0
ПСВ Эйндховен - Осиек 0:1
Краснодар - Люнгбю 2:1
Штурм Грац - Фенербахче 1:2
Эстерсунд - Фола 1:0
АЕК Ларнака - Динамо Минск 2:0
АИК - Брага 1:1
Судува - Сьон 3:0
Ботев - Маритиму 0:0
Динамо Бухарест - Атлетик 1:1
Бней Иегуда - Зенит 0:2
Астра- Александрия 0:0
КС Университатя Крайова - Милан 0:1
Брондбю - Хайдук Сплит 0:0
Арка - Мидтьюлланн 3:2
Гент - Альтах 1:1
Панатинаикос - Габала 1:0
Бордо- Видеотон 2:1
Црвена Звезда - Спарта Прага 2:0
Динамо Загреб - Одд 2:1
Марсель - Остенде 4:2
Абердин - Аполлон Лимасол 2:1
Фрайбург - Домжале 1:0
Эвертон - Ружомберок 1:0
Аустрия Вена - АЕЛ 0:0
Ответные матчи состоятся 3 августа.