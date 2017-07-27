Лига Европы: результаты всех матчей 3-го раунда квалификации

23:56, 27 июля 2017
Футбол
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Представляем вашему вниманию результаты игр 3-го раунда квалификации второго по значимости еврокубка.

Украинские и хорватские команды составили две пары участников квалификации Лиги Европы / uefa.com

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд.

27 июля. Первые матчи

Млада-Болеслав - Скендербеу 2:1

Тракай - Шкендия 2:1

Олимпик Д - ПАОК 1:1

Маккаби Тель-Авив - Паниониос 1:0

Утрехт - Лех 0:0

ПСВ Эйндховен - Осиек 0:1

Краснодар - Люнгбю 2:1

Штурм Грац - Фенербахче 1:2

Эстерсунд - Фола 1:0

АЕК Ларнака - Динамо Минск 2:0

АИК - Брага 1:1

Судува - Сьон 3:0

Ботев - Маритиму 0:0

Динамо Бухарест - Атлетик 1:1

Бней Иегуда - Зенит 0:2

Астра- Александрия 0:0

КС Университатя Крайова - Милан 0:1

Брондбю - Хайдук Сплит 0:0

Арка - Мидтьюлланн 3:2

Гент - Альтах 1:1

Панатинаикос - Габала 1:0 

Бордо- Видеотон 2:1

Црвена Звезда - Спарта Прага 2:0

Динамо Загреб - Одд 2:1

Марсель - Остенде 4:2

Абердин - Аполлон Лимасол 2:1

Фрайбург - Домжале 1:0

Эвертон - Ружомберок 1:0

Аустрия Вена - АЕЛ 0:0

Ответные матчи состоятся 3 августа. 

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Теги: #УЕФА#Лига Европы#результаты матчей