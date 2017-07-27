"Динамо" может сыграть в плей-офф Лиги чемпионов со "Спортингом" или "Хоффенхаймом

Киевское "Динамо" в случае прохода в плей-офф квалификации Лиги чемпионов может не избежать встреч с соперниками из Топ-чемпионатов даже несмотря на статус сеянной команды.

Так, соперниками вице-чемпиона Украины могут стать португальский "Спортинг", немецкий "Хорффенхайм" или французская "Ницца", которая в третьем раунде квалификации играет с голладнским "Аяксом" из Амстердама (первая игра - 2:2).

Вместе с тем, благодаря посеву киевляне точно не сыграют с испанской "Севильей", итальянским "Наполи", английским "Ливерпулем", или "Ниццой", если та, в свою очередь, одолеет "Аякс".

Как сообщал УНИАН, "Динамо" будет сеяным при жеребьевке раунда плей-офф турнирпа.