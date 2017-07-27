Матч Лиги Европы с участием "Олимпика" покажет телеканал "Футбол-2", "Александрия" - без показа на ТВ
14:14, 27 июля 2017Футбол
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Украинские болельщики смогут увидеть только один матч с участием отечественной команды.
Украинские команды стартуют в квалификации Лиги Европы / uefa.com
Сеголня состоятся два матча с участием украинских представителей во втором по значимости еврокубке - Лиге Европы, сообщает официальный сайт турнира.
Матч "Олимпик" (Донецк) - ПАОК (Салоники, Греция) начнется в 19.30 на столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.
ТВ-трансляция - телеканал "Футбол 2".
Матч "Астра" (Джурджу, Румыния) - "Александрия" начнется в 20.30 по киевскому времени. К сожалени. ни один украинский телеканал не покажет эту игру. Онлайн-трансляцию можно будет найти в Интернете.
Как сообщал УНИАН, первые матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы состоятся 27 июля. Ответные игры - ровно через неделю, 3 августа.
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