Матч Лиги Европы с участием "Олимпика" покажет телеканал "Футбол-2", "Александрия" - без показа на ТВ

14:14, 27 июля 2017
Футбол
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Украинские болельщики смогут увидеть только один матч с участием отечественной команды.

Украинские и хорватские команды составили две пары участников квалификации Лиги Европы / uefa.com

Сеголня состоятся два матча с участием украинских представителей во втором по значимости еврокубке - Лиге Европы, сообщает официальный сайт турнира.

Матч "Олимпик" (Донецк) - ПАОК (Салоники, Греция) начнется в 19.30 на столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

ТВ-трансляция - телеканал "Футбол 2".

Матч "Астра" (Джурджу, Румыния) - "Александрия" начнется в 20.30 по киевскому времени. К сожалени. ни один украинский телеканал не покажет эту игру. Онлайн-трансляцию можно будет найти в Интернете.

Как сообщал УНИАН, первые матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы состоятся 27 июля. Ответные игры - ровно через неделю, 3 августа.

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Теги: #Лига Европы#Александрия#Олимпик#где смотреть футбол