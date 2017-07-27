"Олимпик" и "Александрия" являются аутсайдерами на котировках букмекерских контор в ЛЕ

Украинские представители в Лиге Европы - донецкий "Олимпик" и "Александрия" - являются аутсайдерами в своих парах в матчах 3-го раунда квалификации Лиги Европы, сообщает специализированный букмекерский портал BetExplorer.

"Олимпик" считается явным аутсайдером в домашнем матче с греческим ПАОК, который состоится сегодня на столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского. На ставках 26 ведущих букмекерских контор мира на "Олимпик" в среднем можно поставить из рассчета 4,57 к 1, на ничью - 3,24 к 1, а на победу греческого клуба - 1,80 к 1.

Читайте такжеУкраинский легионер Шахов приедет вместе с греческим ПАОКом на матч Лиги Европы в КиевВ свою очередь, "Александрия" в меньшей степени, но также является аутсайдером в гостевом матче с румынской "Астрой". На ставках 26 ведущих букмекерских контор мира на победу "Астры" можно поставить из рассчета 2,31 к 1, на ничью - 3,04 к 1, на победу "Александрии" - 3,11 к 1.

Как сообщал УНИАН, первые матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы состоятся в четверг, 27 июля, ответные - ровно через неделю - 3 августа.