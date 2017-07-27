Тренер соперника сборной Украины по отбору ЧМ-2018 ушел в отставку после драки

Главный тренер сборной Турции по футболу Фатих Терим покинул свой пост, сообщает официальный сайт Федерации футбола Турции.

В официальном заявлении говорится, что решение о прекращении сотрудничества принято на фоне моментов, несвязанных с футболом. СМИ отмечают, что две недели назад Фатих Терим участвовал в драке в турецком курортном городке. Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Читайте такжеТренер сборной Турции Терим: "Закончить матч вничью – это хорошо, но когда играешь дома нужно выигрывать"«Мы хотим поблагодарить Фатиха Терима за проделанную работу. Он зарекомендовал себя как в Турции, так и в мире. Желаем успеха и счастья в будущем», — говорится на официальном сайте федерации футбола Турции.

На данный момент сборная Турции делит 3-4 места с командой Украины в отборочной группе ЧМ-2018 - у обеих команд по 11 очков. Лидируют в турнире команды Хорватии и Исландии - по 13 баллов. Турецкие футболисты выиграли половину из 6 матчей - 3, 2 свели вничью и 1 проиграли.