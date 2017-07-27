Ярмоленко про игру с "Янг Бойз": Стали быстрее доставлять мяч на чужую половину поля

Капитан «Динамо» Андрей Ярмоленко в матче с «Янг Бойз» отличился забитым мячом и голевой передачей. После игры нападающий был в хорошем настроении и поделился своими впечатлениями от матча, сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).

- Мы стараемся в каждой игре атаковать и забивать. Сегодня это сделали трижды, но еще, как минимум, столько же не забили. У нас было достаточно моментов, которые можно было реализовывать. Лишь в последние минуты немного не хватило концентрации, поэтому пропустили мяч, который не должны были. Можно реализовывать моменты лучше, - начал Ярмоленко.

Говоря об особенностях новой тактической схемы, игрок отметил: "Мы стали меньше контролировать мяч, быстрее его доставлять на чужую половину поля — вот, что поменялось".

Читайте такжеХацкевич про матч с "Янг Бойз": Игра через фланги в итоге принесла нам результат"Я доволен игрой команды, в целом. Но не стоит забывать, что мы всего лишь сыграли первый тайм. Еще предстоит тяжелейшая игра на выезде", - добавил игрок.

Комментируя игру команды во втором тайме, Ярмоленко отметил: "Мы старались хорошо играть как до перерыва, так и после него. Понятное дело, когда ведешь в счете 2:0, стараешься играть по результату. Во втором тайме мы отдали преимущество и играли на контратаках".

А говоря о том, как главный тренер отреагировал на игру и результат, заметил: "Конечно, он остался доволен игрой и результатом. Но мы все понимаем, что сдна только половина дела. Еще нужно ехать на выезд и играть там — не стоять и отбиваться, а играть в футбол и также добиваться положительного результата".

Как сообщал УНИАН, "Динамо" обыграло швейцарский "Янг Бойз" в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов со счетом 3:1.