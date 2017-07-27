Хацкевич про матч с "Янг Бойз": Игра через фланги в итоге принесла нам результат

Наставник вице-чемпионов Украины Александр Хацкевич прокомментировал первый матч своей команды в квалификации Лиги чемпионов УЕФА против швейцарского "Янг Бойз", сообщает официальный сайт "Динамо":

- «Янг Бойз» немного изменил свою привычную тактическую схему. Когда мы увидели их состав, расстановка была немного неожиданной для нас, поскольку в тех играх, которые мы просматривали, был фактически один и тот же состав. А в этой игре они укрепили центральную зону. Но те моменты, которые мы показывали ребятам на теоретических занятиях - больше игры через фланги, скорость на флангах - в первом тайме сработали. Во втором тайме также создавались хорошие моменты из зон правого и левого защитников. Больше с левого фланга команды «Янг Бойз», потому что Тамаш больше играл с акцентом на оборону. В середине было достаточно много футболистов, соперник насытил центральную зону, но наша игра через фланги в итоге принесла результат, - начал Хацкевич.

Читайте такжеХацкевич после матча с "Шахтером": Сыграли дисциплинировано, организованно"И до меня в команде «Динамо» всегда была психология победителей. Это передается из поколения в поколение, и какие бы футболисты не приходили в команду, какие бы тренеры не работали, все равно ставятся самые высокие задачи. Независимо от времен, все это передавалось, и, на самом деле, в клубе очень сильная последовательность, в том плане, что подбираются такие футболисты, которые хотят выигрывать, добиваться высоких результатов хорошей игрой. Хотя все время хорошо играть тоже нельзя. Побеждать нужно и за счет характера, самоотдачи, силы воли - это все составляющие, которые приносят успех как клубу, так и самим футболистам", - ососбо подчеркнул тренер.

"Давайте уважать команду соперника, они тоже просматривают наши игры, видят наши сильные и слабые стороны. Я увидел два проблемных момента в обороне. Первый - это стандартное положение во втором тайме, когда мы проиграли борьбу, и второй - момент с голом, когда прошла передача с фланга. Но ведь вина не только крайних защитников. Есть еще крайние полузащитники, опорная зона, откуда началась голевая атака. Что касается усиления, мы просматриваем игроков. Поверьте, я просмотрел достаточно игроков на позиции левого защитника, но не все они на самом деле являются номинальными левыми защитниками. Мы не будем покупать игроков, чтобы в декабре думать, что с ними делать. Мы обсуждали с Игорем Михайловичем, что у нас проблемные позиции - левый и правый защитники. Но это не претензия к Коле Морозюку. Просто некем дублировать эту позицию. На левом фланге был Антунеш. И кто его теперь дублирует? Мы ищем... Как я уже говорил, завтра будем просматривать футболиста. У нас есть информация о нем и от тренеров той команды, за которую он играет, и от футболистов, с которыми он играет за сборную. Мы очень серьезно подходим к этому вопросу. Усиление нужно. Научить тех, кто есть... В игре моменты очень часто меняются, здесь они должны быстро думать, быстро принимать решения. Но основное требование к крайним защитникам - надежная игра в обороне, а потом уже подключения к атакам", - отметил Хацкевич.

Как сообщал УНИАН, в первом матче 3-го квалификационного раунда ЛЧ "Динамо" обыграло швейцарский "Янг Бойз" со счетом 3:1. Ответная игра состоится через неделю в Швейцарии