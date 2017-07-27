"Барселона" обыграла МЮ, "Реал" разгромно уступил "МанСити" на Международном кубке чемпионов

В ночь на четверг в США состоялись сразу три матча с участием "грандов" европейского футбола на престижном Международном Кубке чемпионов, сообщает официальный сайт турнира.

В Лендовер-Хиллс (Мэриленд) "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом - 1:0. Единственный точный удар в этом матче в середине первого тайма, на 31-й минуте, нанес Неймар.

Читайте также"Манчестер Юнайтед" обыграл "Сити" в выездном дерби в СШАЧуть позже в Майами состоялся куда более голевой матч, в котором "Пари-Сен-Жермен" проиграл туринскому "Ювентусу" со счетом 2:3. Счет в этой игре в концовке первого тайма, на 45-й минуте, открыл аргентинский легионер "Юве" Гонсало Игуаин. А после перерыва команда четырежды поражали ворота друг друга. На 53-й минуте Гуэдеш сравнял результат, на 62-й Маркизио вновь вывел "Ювентус" вперед 1:2, на 80-й - Пасторе во второй раз сравнял результат, а на 89-й победу туринскому клубу принес точный удар Клаудио Маркизио - 3:2.

Наконец, в заключительном матче дня, в Лос-Анджелесе, "Манчестер Сити" разгромил "Реал" со счетом 4:1. В этом матче все голы были забиты после перерыва. Счет на 52-й минуте открыл Николас Отаменди, на 59-й Стерлинг удвоил преимущество "горожан", на 67-й Стоунз довел преимущество "Сити" до крупного, а на 82-й Диаз забил четвертый гол в ворота "сливочных". Гол престижа "Реал" забил на 90-й мнуте, когда отличился Оскар Родригес Арнаиз - 4:1 в пользу "Мансити".

Как сообщал УНИАН, групповой турнир Международного кубка чемпионов длится с 19 по 30 июля. Затем состоятся матчи плей-офф.