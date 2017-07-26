"Динамо" уверенно обыграло "Янг Бойз" в первом матче квалификации Лиги чемпионов

На столичном НСК "Олимпийский" завершился первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА в котором киевское "Динамо" обыграло швейцарский "Янг Бойз", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 3:1.

Киевляне решили судьбу матча в первом тайме. На 15-й минуте игры в атаке "Динамо" Денису Гармашу не удалось прорваться к штрафной соперника, но мяч подхватил Андрей Ярмоленко, который приблизился к воротам и точно пробил мимо голкипера. А на 34-й минуте Ярмоленко справа вошел в штрафную Янг Бойз, несколькими финтами дезориентировал оппонента и сделал прострел на линию вратарской площаки, где Дьемерси Мбокани пяткой переправил мяч в ворота.

Во втором тайме "Динамо" имело больше преимущество, продолжало атаковать, но в самой концовке, уже в добавленное арбитром время, пропустили гол и едва не лишились комфортного преимущества в счете, после первой игры. Кристиан Фасснахт головой после подачи с фланга переправил мяч в ворота.

Впрочем, спустя минуту с небольшим, Денис Гармаш забил третий гол в ворота соперника и восстановил преимущество в два гола - 3:1.

Ответный матч состоится в Швейцарии через неделю.