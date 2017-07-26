ПСЖ потребовал от Неймара определиться с переходом в течение двух недель - СМИ

Французский "Пари-Сен-Жермен" выдвинул ультиматум бразильскому игроку испанской "Барселоны" Неймару, требуя определиться в течение двух недель о вопросу перехода игрока в команду из Парижа, сообщает L`Equipe.

За это время команды завершат свое предсезонное турне по США, где участвуют в Международном Кубке чемпионов.

Читайте такжеРади покупки Неймара "ПСЖ" готов раскошелиться на 222 миллиона евроПСЖ ранее якобы согласовал с игроком детали личного контракта (30 миллионов евро в год) и готов выплатить "Барселоне" отступные в 222 миллиона евро, предусмотренные контрактом.

В противном случае, по окончании двухнедельного срока у французского клуба могут возникнуть юридические и финансовые трудности.

В свою очередь, Неймар якобы заявлял о готовности перейти в ПСЖ и стать главной звездой команды. В "Барселоне" его не устраивает статус игрока "в тени" главной звезды команды аргентинца Лионеля Месси.