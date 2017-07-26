Лига чемпионов, квалификация, 3-й раунд, "Динамо" - "Янг Бойз": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Динамо" принимает швейцарский "Янг Бойз", сообщает официальный сайт соревнований.

Это будет первый матч украинского клуба в еврокубках в новом сезоне 2017/18.

Читайте такжеКиевское "Динамо" является фаворитом матча Лиги чемпионов с "Янг Бойз" на ставках букмекеровДля попадания в основной турнир Лиги чемпионов "Динамо" необходимо будет преодолеть 3-й раунд квалификации и плей-офф, который состоится в августе. В сегодняшнем противостоянии "Динамо" является фаворитом у специалистов и на ставках букмекерских контор.

Ответная игра состоится через неделю в Швейцарии.

Матч "Динамо" - "Янг Бойз" начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".