Украинский легионер Шахов приедет вместе с греческим ПАОКом на матч Лиги Европы в Киев

ПАОК завершил подготовку и в среду утром отправился в Киев, где встретится с донецким «Олимпиком» в рамках 3-го отборочного раунда Лиги Европы УЕФА, сообщает официальный сайт греческого клуба.

По окончании последней тренировки в Салониках тренер ΠΑΟΚа выбрал 21 футболиста, на которых он сможет расчитывать. В заявку вошли: Рей, Мелиссас, Сиампанис, Леовац, Левек, Пунгурас, Матос, Варела, Креспо, Малезас, Шахов, Каньяс, Цимирот, Пелкас, Бисесвар, Кампуш, Энрике, Мак, Атанасиадис, Прийович, Варда.

Украинский полузащитник Евгений Шахов родился в Днепре и всю свою карьеру в Украине провел в "Днепре" - с 2005 по 2016 годы. Провел за конмаду 94 игры, забил 11 голов. Дважды уходил в аренду в киевский "Арсенал" (2010 и 2012).

С 2016-го года выступает в греческом ПАОКе. В сезоне 2016/17 провел за команду 23 игры, забил 4 гола.

Выступал в составе юношеских сборных Украины трех возрастов (U-17, U-19 и U-21). За национальную сборную Украины провел 4 игры (1 гол).

Как сообщал УНИАН, матч "Олимпик" - ПАОК состоится в Киеве в четверг, 27 июля. Начало игры - в 19.30.