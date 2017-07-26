Президент УПЛ: Нет никаких оснований переносить матчи в Мариуполе

Президент УПЛ Владимир Генинсон в интервью «Футбол NEWS» прокомментировал ситуацию касаемо спекуляций на тему матчей в Мариуполе.

- Мы не можем отменить или перенести матч, у нас нет для этого никаких оснований. Федерация футбола заявила стадион. Федерация подтвердила, что матчи могут проходить.

Читайте такжеВ ФК "Мариуполь" не видят веских оснований для переноса матча с "Динамо" в другой город Мы видим, что матчи уже там проходили. Мы со своей стороны проводим там поединки. У нас все, в принципе, проходит идеально. Люди ходят на стадионы, все хорошо. На данный момент там безопасно играть. «Верес» играл - и все нормально.

Как сообщал УНИАН, киевское «Динамо» отказывается ехать в город на матч, так как опасается за свою безопасность.