"Карпаты" арендовали аргентинского нападающего Ди Франко

Атакующую линию «Карпат» в новом сезоне призван усилить Франциско Ди Франко, сообщает Информационный центр ФК "Карпаты".

22-летний нападающий является воспитанником легендарного клуба «Бока Хуниорс», с которым «зелено-белые» договорились о годичной аренде с опцией выкупа. В 2016 году аргентинец отправился в Европу, где стал игроком кипрского «Аполлона».

Читайте также"Карпаты" подписали контракт с аргентинским защитником КортеджаноФранциско Ди Франко родился 28 января 1995 года в Сан-Мигеле (Аргентина). Воспитанник аргентинского «Бока Хуниорс», 32-кратного чемпиона страны. В 2015-м году стал игроком мексиканского «Тласкали». Впоследствии перебрался в кипрский «Аполлон», откуда его арендовал АЕЗ (Закакиу), который выступал в кипрском элитном дивизионе.