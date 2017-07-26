"Динамо" - "Янг Бойз": где смотреть матч Лиги чемпионов

Сегодня на киевском НСК "Олимпийский" пройдет первый матч с участием "Динамо" в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2017/18, в котором в рамках 3-го раунда квалификации украинская команда примет швейцарский "Янг Бойз".

Киевляне являются фаворитами матча на котировках букмекерских контор.

Для того, чтобы попасть в основной турнир Лиги чемпионов "Динамо" необходимо будет преодолеть два раунда квалификации - нынешний и раунд плей-офф, матчи которого состоятся в августе.

Матч "Динамо" - "Янг Бойз" покажет телеканал "2+2". Также видео онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на сайте УНИАН.

Начало игры - в 19.30.