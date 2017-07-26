"Динамо" - "Янг Бойз": где смотреть матч Лиги чемпионов
12:10, 26 июля 2017Футбол
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Сегодня киевское "Динамо" стартует в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2017/18.
"Динамо" начинает новый сезон ЛЧ матчем с "Янг Бойз" / fcdynamo.kiev.ua
Сегодня на киевском НСК "Олимпийский" пройдет первый матч с участием "Динамо" в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2017/18, в котором в рамках 3-го раунда квалификации украинская команда примет швейцарский "Янг Бойз".
Киевляне являются фаворитами матча на котировках букмекерских контор.
Для того, чтобы попасть в основной турнир Лиги чемпионов "Динамо" необходимо будет преодолеть два раунда квалификации - нынешний и раунд плей-офф, матчи которого состоятся в августе.
Матч "Динамо" - "Янг Бойз" покажет телеканал "2+2". Также видео онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на сайте УНИАН.
Начало игры - в 19.30.
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