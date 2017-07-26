Киевское "Динамо" является фаворитом матча Лиги чемпионов с "Янг Бойз" на ставках букмекеров

В среду киевское "Динамо" проведет первый матч в новом еврокубковом сезоне, где в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА встретится со швейцарским "Янг Бойз".

По данным специализированого сайта BetExplorer на котировках букмекерских контор "Динамо" является явным фаворитом.

Читайте также"Динамо" внесло Беседина и Цыганкова в заявку на матчи Лиги чемпионов против "Янг Бойз"Сайт собрал данные 25 самых авторитетных букмекерских контор мира, где на победу "Динамо" ставки принимаются со средним коэффициентом 1,48 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из рассчета 4,19 к 1, а на победу гостей - 6,19 к 1.

Как ообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Янг Бойз" состоится 26 июля в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19.30.