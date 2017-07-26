Легендарная серия российского вратаря Акинфеева завершилась: впервые за 11 лет он не пропустил в матче ЛЧ

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев впервые с 2006 года не пропустил ни одного гола в матче Лиги чемпионов, как пишет "Медуза".

25 июля ЦСКА на выезде обыграл греческий АЕК в квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:0. Голы забили Алан Дзагоев и Понтус Вернблум.

До матча против АЕКа соперники забивали Акинфееву на протяжении 43 матчей Лиги чемпионов подряд.

Читайте такжеЗабив гол в ворота Буффона, 18-летний нападающий "Монако" установил рекорд Лиги чемпионов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча рассказал, что команда поздравила Акинфеева. «Каждая серия имеет начало, продолжение и конец. Знали, что рано или поздно она закончится. Команда его поддержала. Понятно, что, как бы мы ни старались, эта серия довлела. Надеемся, Игорь теперь сбросит оковы. Он побил уже все рекорды, и эту серию тоже надо было остановить», — сказал Гончаренко.

Предыдущий матч Лиги чемпионов, в котором Акинфеев не пропустил ни одного гола, состоялся 1 ноября 2006 года. Тогда ЦСКА сыграл вничью 0:0 с лондонским «Арсеналом».