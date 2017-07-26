"Рома" обыграла "Тоттенхем" в Международном Кубке чемпионов

В Нью-Джерси завершился очередной матч Международного Кубка чемпионов, в котором итальянская "Рома" обыграла английский "Тоттенхем", сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 3:2.

В первом тайме единственный гол на 13-й минуте забил Диего Перотти. Игрок "Ромы" открыл счет реализовав пенальти. А во втором команды устроили голевуюю феерию, забив по два гола в ворота соперника.

Читайте также"Манчестер Юнайтед" выиграл в серии пенальти у "Реала" в Международном Кубке чемпионовНа 70-й минуте турецкий легионер "Ромы" Ундер удвоил преимущество своей команды, на 87-й Гарри Уинкс сократил отставание "Тоттенхема", а уже в добавленное арбитром время, на 90+1, голландский легионер "Тоттенхема" Винсент Янсен сравнял результат - 2:2.

Решающий эпизод в матче случился через минуту, когда на 90+2 Марко Тумминелло забил третий решающий гол за "Рому".

Таким образом, "Рома" одержала первую победу на турнире в двух играх (при одной ничьей) - 4 очка, опередив "Тоттенхем" (1 победа, 1 поражение) - 3 балла.

Как сообщал УНИАН, Международный Кубок чемпионов проходит в США с 19 по 30 июля.