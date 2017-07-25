"Бавария" - "Челси": голевая "перестрелка" на Международном Кубке чемпионов (видео)

18:14, 25 июля 2017
Футбол
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Матч двух грандов европейского футбола завершился со счетом 3:2 в пользу немецкого клуба

На "Национальном стадионе" Сингапура во вторник состоялся матч Международного Кубка чемпионов, где немецкая "Бавария" (Мюнхен) обыграла английский "Челси" (Лондон), сообщает официальный сайт турнира

Голевая игра завершился со счетом 3:2 в пользу немецкой команды.

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Теги: #Бавария#Челси#Международный Кубок чемпионов