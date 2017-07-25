"Бавария" - "Челси": голевая "перестрелка" на Международном Кубке чемпионов (видео)
18:14, 25 июля 2017Футбол
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Матч двух грандов европейского футбола завершился со счетом 3:2 в пользу немецкого клуба
"Бавария" обыграла / Reuters
На "Национальном стадионе" Сингапура во вторник состоялся матч Международного Кубка чемпионов, где немецкая "Бавария" (Мюнхен) обыграла английский "Челси" (Лондон), сообщает официальный сайт турнира.
Голевая игра завершился со счетом 3:2 в пользу немецкой команды.
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