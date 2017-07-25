В ФК "Мариуполь" не видят веских оснований для переноса матча с "Динамо" в другой город

Футбольный клуб "Мариуполь" опубликовал "Обращение относительно нежелания ФК "Динамо" (Киев) играть в нашем городе", сообщает официальный клубный сайт.

В мариупольском клубе заявили, что с большим удивлением узнали о нежелании ФК «Динамо» (Киев) проводить матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги в Мариуполе и ответственно заявили, что не видят веских оснований для переноса матча «Мариуполь» - «Динамо» в другой город.

"Согласно статистическим данным МВД Украины, Мариуполь входит в пятерку украинских городов с наименее криминогенной обстановкой. Наш город неоднократно с официальными визитами посещали Президент Украины Петр Порошенко, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, депутаты Европарламента, чиновники европейских государственных институтов. Концерт самой популярной украинской группы «Океан Эльзы» во главе со Святославом Вакарчуком в СК «Ильичевец» посетили более 10 тысяч жителей нашего города. С 7-го по 9-е июля текущего года в Мариуполе прошел самый крупный музыкальный фестиваль на Приазовье", - говорится в заявлении,.

Читайте такжеВ силовых структурах не рекомендуют "Динамо" участвовать в матче УПЛ в Мариуполе "Вот уже два года наша команда проводит свои домашние матчи в Мариуполе на стадионе «Ильичевец». Стартовый матч Украинской Премьер-лиги сезона 2017/18 «Мариуполь» - «Верес» посетили 8,5 тысяч болельщиков. Это второй показатель в туре! Ранее к нам в гости приезжали юниорская команда «Динамо» и «Динамо-2», а также клубы из Западной Украины («Верес», «Скала», «Тернополь», «Нива», «Буковина»). В Мариуполе регулярно проводятся турниры под эгидой Детско-юношеской футбольной лиги Украины. По дороге в Мариуполь не был взорван ни один автобус, а на стадионе не было зафиксировано ни одного чрезвычайного происшествия", - подчеркивают авторы заявления.

"Уровень взаимодействия нашего Клуба, правоохранительных органов и городских служб находится на максимально высоком уровне. На таком же беспрецендентно высоком уровне находится и профессионализм всех силовиков Мариуполя, отвечающих за безопасность города (Национальная Полиция, Национальная Гвардия, СБУ, ВСУ), благодаря которым Мариуполь вот уже три года живет мирной жизнью и входит в десятку самых безопасных городов Украины согласно официальной статистике. Эти парни знают свое дело и выполняют его лучше всех в Украине! Интеллектуальные камеры CCTV, которыми оснащен стадион «Ильичевец», подключены к глобальной системе безопасности - Единому аналитическому сервисному центру (UASC). Уникальная «умная» система региональной безопасности UASC построена на технологиях «смарт-сити» и помогает контролировать оперативное состояние в городе, и синхронизировать действия различных служб - полиции, спасателей, медиков, коммунальных служб. Аналогичные по своим возможностям системы Smart City функционируют в Лондоне, Дубае, Сингапуре, а вот в других футбольных городах Украины (Киев, Харьков, Львов) такой системы и такой интеграции нет. На всех входных группах стадиона у нас работают стюарды, оснащенные персональными металлодетекторами, для предотвращения возможности проноса на стадион оружия - и это тоже наше уникальное отличие. Поэтому у нас есть весомые основания заявлять, что стадион «Ильичевец» - один из наиболее безопасных стадионов в Украине!", - добавляют авторы заявления.

ФК "Мариуполь" приглашает Игоря Суркиса посетить город и сформировать свое собственное мнение об уровне организации процессов безопасности в Мариуполе. "Уверены, что после данного визита все возможные опасения (которые мы искренне понимаем) будут сняты, и ФК «Динамо» поможет нам подарить праздник Большого Футбола не только 500 тысячам жителей Мариуполя, но и тысячам своих болельщиков, которые в настоящее время обеспечивают безопасность нашего города на передовой линии фронта", говорится в заключении.

Как сообщал УНИАН, перед началом сезона киевское "Динамо" и львовские "Карпаты" выступили резко против проведения домашних матчей ФК "Мариуполь" в прифронтовом городе. В то же время, донецкий "Шахтер" не имеет ничего протиив поездки в столицу Приазовья