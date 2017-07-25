"Реал" согласовал самую дорогую сделку в истории мирового футбола

Мадридский Реал достиг принципиальной договоренности с "Монако" о приобретении форварда команды и сборной Франции Килиана Мбапе за 180 миллионов евро, сообщает испанская Marca.

Даже с учетом возможной сделки по покупке Неймара французским ПСЖ у испанской "Барселоны" за 150 млн. евро, этот трансфер станет самым дорогим в истории мирового футбола.

По одним данным, "Реал" изначально заплатит 160 млн. евро и 20 млн. отдаст французам позже, в виде бонусов. По другим данным - сначала испанцы заплатят 150 млн. евро, а потом бонусами добавят 30 млн.

18-летний Мбапе дебютировал во взрослом футболе в матче чемпионата Франции за "Монако" 2 декабря 2015 года, а по итогам сезона 2016/17 был признан лучшим молодым французским игроком Лиги 1. Провел в команде 40 игр, в которых забил 16 голов.

Чемпион Франции сезона 2016/17 в составе команды.

В составе национальной сборной Франции уже успел провести 4 игры.