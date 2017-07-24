Колоссальный результат украинки Ларисы Соловьевой на Всемирных Играх: новый рекорд

Украинка Лариса Соловьева завоевала золотую медаль Всемирных Игр в соревнованиях по пауэрлифтингу в средней весовой категории, сообщает корреспондент УНИАН.

В сумме 38-летняя спортсменка потянула 605 килограмм. Из них - 225 килограмм она подняла в приседании, 170 кг - в жиме лежа и 210 кг - в становой тяге.

Серебро в этой дисциплине - у россиянки Анны Рыжковой, бронза - у Кай-Чун, представляющей Китайского Тайпэя.

Уникальность достижения Соловьевой в том, что это ее четвертая золотая награда Всемирных Игр - крупнейшего форума по неолимпийским видам спорта.

Легенда украинского пауэрлифтинга Лариса Соловьева до этого побеждала на World Games в 2005 году в Дуйсбурге, в 2009-м в Гао-Сюне (Тайвань) и в 2013-м в Кали (Колумбия).

Четыре высшие награды, добытые на четырех разных форумах на протяжении 12 лет, - это абсолютный рекорд Всемирных Игр.

Для сборной Украины это второе золото на Всемирных Играх-2017. Первое добыла сумоистка Светлана Тросюк.