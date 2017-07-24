Экс-игрок "Динамо" и "Днепра" Безус подписал новый контракт с бельгийским "Сент-Трюйденом"

17:06, 24 июля 2017
Футбол
254

Роман Безус подписал контракт по схеме 2+1

Безус подписал новый контракт с бельгийским клубом / zbirna.com

Украинский полузащитник Роман Безус, который является кандидатом в национальную команду страны, принял решение вернуться в бельгийский "Сент-Трюйден", сообщает Команда 1.

В этом клубе игрок провел минувший сезон, хотя на поле во второй его части выходил нечасто.

Впрочем, в команде поменялся главный тренер, который всерьез рассчитывает на Безуса. Как подтверждение — сегодня футболист подписал с Сент-Трюйденом новый контракт по схеме «2+1».

Безус - кандидат в сборную Украины. В 2013-2015 годаз выступал за киевское "Динамо" (33 игры, 4 гола). В сезоне 2015/16 играл за "Днепр" (31/5). В сезоне 2016/17 провел за "Сент-Трюйден" 20 игр и забил 1 гол.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сборная Украины#Безус подписал контракт с бельгийским клубом#Сент-Трюйден