Экс-игрок "Динамо" и "Днепра" Безус подписал новый контракт с бельгийским "Сент-Трюйденом"

Украинский полузащитник Роман Безус, который является кандидатом в национальную команду страны, принял решение вернуться в бельгийский "Сент-Трюйден", сообщает Команда 1.

В этом клубе игрок провел минувший сезон, хотя на поле во второй его части выходил нечасто.

Впрочем, в команде поменялся главный тренер, который всерьез рассчитывает на Безуса. Как подтверждение — сегодня футболист подписал с Сент-Трюйденом новый контракт по схеме «2+1».

Безус - кандидат в сборную Украины. В 2013-2015 годаз выступал за киевское "Динамо" (33 игры, 4 гола). В сезоне 2015/16 играл за "Днепр" (31/5). В сезоне 2016/17 провел за "Сент-Трюйден" 20 игр и забил 1 гол.