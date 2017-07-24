"Динамо" внесло Беседина и Цыганкова в заявку на матчи Лиги чемпионов против "Янг Бойз"

Киевское "Динамо" дозаявило форварда Артема Беседина и полузащитника Виктора Цыганкова на матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз", информирует SportArena со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Фамилии обоих игроков отсутствовали в первоначальной заявке бело-синих на предстоящие матчи, однако в итоге "Динамо" приняло решение внести Беседина и Цыганкова в список потенциальных участников игр против швейцарской команды.

Читайте такжеКиевское "Динамо" заявило на матчи с "Янг Бойзом" 23 игрока Примечательно, что до сих пор присутствует в заявке киевлян левый фланговый защитник Виторину Антунеш, который несколько дней назад перебрался на правах аренды в испанский "Хетафе".

В то же время по-прежнему нет в заявке молодого игрока средней линии Владимира Шепелева, выходящего в последних играх "Динамо" в основном составе, однако пока еще у киевлян есть немного времени, чтобы успеть дозаявить и его.

Как сообщал УНИАН, первый матч "Динамо" против "Янг Бойз" состоится в ближайшую среду, 26 июля, на НСК Олимпийский, а ответная игра пройдет в Швейцарии через неделю.