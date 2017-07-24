Лучший футболист Германии собирается сменить род деятельности и полностью дистанцироваться от футбола

Более двух месяцев назад Филипп Лам ушел из мюнхенской "Баварии" и завершил карьеру футболиста, но пока не поределился с родом деятельности в будущем, сообщает TZ.de.

В минувшую субботу, 22 июля, Лам получил приз лучшего футболиста Германии по итогам прошедшего игрового года.

Читайте такжеВ заявку сборной Германии на Евро-2016 попали 14 чемпионов мира«Первые ощущения — будто у меня длинный летний перерыв. Но все по-другому — мои бывшие коллеги уже приступили к тренировкам. Теперь у меня больше времени на семью. Пока я не хочу ежедневно работать. Также в ближайшем будущем вы не увидите меня в качестве эксперта в СМИ. Я хочу дистанцироваться от "Баварии", бундеслиги, и всего, что связано с футболом», — заявил Лам.

Полузащитник Филипп Лам - экс-капитан мюнхенской "Баварии" и сборной Германии по футболу. Провел в "Баварии" почти всю футбольную карьеру (два сезона - 2003-2005 - был в аренде в "Штуттгарте").Чемпион мира 2014 года, вице-чемпион Европы 2008, 8-кратный чемпион Германии, 6-кратный обладатель Кубка Германии, 3-кратный обладатель Суперкубка Германии, победитель Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира (все трофеи - 2013).