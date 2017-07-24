Динамовец Мбокани признан лучшим игроком 2-го тура чемпионата УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет УПЛ определила самого яркого футболиста из всех, которые приняли участие в играх 2 тура Чемпионата УПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

По итогам голосования победу одержал нападающий «Динамо» Мбокани, который забил победный мяч киевлян в центральном матче тура с «Шахтером».

В состав экспертного совета входят Леонид Буряк, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Игорь Цыганык, Дмитрий Поворознюк, Геннадий Орбу, Александр Денисов и Степан Юрчишин.