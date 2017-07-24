Динамовец Мбокани признан лучшим игроком 2-го тура чемпионата УПЛ

14:36, 24 июля 2017
Футбол
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Гол игрока "Динамо" в ворота "Шахтера" стал решающим в центральном матче тура.

Мбокани забил победный гол

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет УПЛ определила самого яркого футболиста из всех, которые приняли участие в играх 2 тура Чемпионата УПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

По итогам голосования победу одержал нападающий «Динамо» Мбокани, который забил победный мяч киевлян в центральном матче тура с «Шахтером».

В состав экспертного совета входят Леонид Буряк, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Игорь Цыганык, Дмитрий Поворознюк, Геннадий Орбу, Александр Денисов и Степан Юрчишин.

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Теги: #УПЛ#Шахтер - Динамо#Мбокани#лучший игрок тура