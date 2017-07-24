"Шахтер" начинает продажу пакетов на Лигу чемпионов УЕФА

13:36, 24 июля 2017
Футбол
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Самый дешевый абонемент на три матча группового этапа обойдется в 300 грн. 

shakhtar.com

25 июля в Харькове стартует продажа абонементов на домашние матчи "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2017/18, сообщает официальный сайт горняков.

Самые дешевые абонементы на три матча группового этапа будут стоить 300 гривен.

При этом, приобрести «пакет Лиги чемпионов» смогут лишь владельцы абонементов сезона 2017/18. Каждый обладатель сезонного пропуска имеет возможность купить только один пакет на свое место либо другое свободное. 

"Если вы еще не приобрели абонемент на домашние игры «горняков» в сезоне – 2017/18, спешите сделать это прямо сейчас. Кассы стадиона «Металлист» работают с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных", - указано в сообщении.

При покупке «пакета Лиги чемпионов» (включает три встречи) владелец абонемента пользуется приоритетным правом и получаете постоянное место на трибуне на все домашние поединки «Шахтера» в рамках турнира, а также существенно экономит время и средства (до -20% от стоимости билетов).

Стоимость пакетов (грн.):

 Категория  Цена

 Standard 6  300

 Standard 5  400

 Standard 4  500

 Standard 3  700

 Standard 2  950

 Standard 1  1 200

 Club 1936  3 000

 Business Club  9 000

 Family Club  500

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Теги: #Шахтер#еврокубки#билеты на Лигу чемпионов