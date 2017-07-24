"Шахтер" начинает продажу пакетов на Лигу чемпионов УЕФА
Самый дешевый абонемент на три матча группового этапа обойдется в 300 грн.
25 июля в Харькове стартует продажа абонементов на домашние матчи "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2017/18, сообщает официальный сайт горняков.
Самые дешевые абонементы на три матча группового этапа будут стоить 300 гривен.
При этом, приобрести «пакет Лиги чемпионов» смогут лишь владельцы абонементов сезона 2017/18. Каждый обладатель сезонного пропуска имеет возможность купить только один пакет на свое место либо другое свободное.
"Если вы еще не приобрели абонемент на домашние игры «горняков» в сезоне – 2017/18, спешите сделать это прямо сейчас. Кассы стадиона «Металлист» работают с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных", - указано в сообщении.
При покупке «пакета Лиги чемпионов» (включает три встречи) владелец абонемента пользуется приоритетным правом и получаете постоянное место на трибуне на все домашние поединки «Шахтера» в рамках турнира, а также существенно экономит время и средства (до -20% от стоимости билетов).
Стоимость пакетов (грн.):
Категория Цена
Standard 6 300
Standard 5 400
Standard 4 500
Standard 3 700
Standard 2 950
Standard 1 1 200
Club 1936 3 000
Business Club 9 000
Family Club 500