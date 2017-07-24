Румынский "Ботошани" готов продать полузащитника киевскому "Динамо" за 500 тысяч евро - СМИ

Функционер румынского клуба сообщил, что у хавбека есть предложение от киевлян. Однако для того, чтобы приобрести Голофку, бело-синим необходимо заплатить Ботошани 500 тысяч евро, сообщает Sport-Arena со ссылкой на Digisport.ro.

«У Голофки есть предложение от Динамо. Готов расстаться с ним, однако не меньше, чем за 500 тысяч евро», — отмечает президент румынского клуба.

Примечательно также, что самого игрока Ифтиме характеризирует как недостаточно дисциплинированного.

Читайте такжеКиевское "Динамо" согласовало трансфер защитника сборной Румынии Филипа - СМИ«У Голофки были проблемы с дисциплиной в прошлом сезоне. Летом я ему рекомендовал поработать над этим. Для 27-летнего футболиста, который не играет на высоком уровне, дисциплина — это важный вопрос».

Договор полузащитника с Ботошани истекает летом следующего года. Он начинал карьеру в сучавском Рапиде, а с прошлой зимы пребывает на контракте в румынском клубе.

В минувшем сезоне 27-летний хавбек забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 37 матчах во всех турнирах. В сезоне-2017/18 на его счету 2 поединка и один гол.

Помимо Голофки, ранее сообщалось о заинтересованности Динамо в другом полузащитнике Ботошани — Олимпиу Моруцане.